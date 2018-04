Salvini: Molise fa chiarezza, governo centrodestra-M5s senza Pd

Trieste, 23 apr. - I dati delle elezioni in Molise "confermano che gli italiani hanno idee chiare; Sinistra e Pd sono cancellati dalla faccia della terra". Lo ha dichiarato il leader della Lega Nord, Matteo Salvini, oggi a Trieste, prima tappa del suo tour odierno in Friuli Venezia Giulia dove si vota invece per le Regionali domenica prossima.

"Visto che il mio impegno è dare all'Italia un Governo che risponde alle scelte degli italiani, ritengo che il Partito Democratico, per dignità, non possa far parte di nessun Governo per i prossimi 5 anni", ha aggiunto Salvini. E "inoltre consiglio caldamente ai secondi arrivati di smetterla di imporre veti e di metterci intorno ad un tavolo a scrivere le riforme", a cominciare dalla `Fornero'. "Centrodestra e 5 Stelle - ha concluso Salvini - comincino a governare già da questa settimana".