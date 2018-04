Paraguay, Mario Abdo Benitez è il nuovo Presidente

Asuncion, 23 apr. - Mario Abdo Benitez, candidato del partito conservatore Colorado, si è aggiudicato le presidenziali del Paraguay con il 46,9% delle preferenze, contro il 42,7% del rivale centrista Efrain Alegre: lo ha annunciato la Commmissione elettorale.

Si tratta di un divario assai minore rispetto ai sondaggi della vigilia, che davano il candidato conservatore avanti di una ventina di punti percentuali; l'affluenza alle urne, dopo un inizio piuttosto lento, è salita fino al 65%.

L'elezione di Benitez segna, secondo gli analisti, una pagina di consolidamento della democrazia nel Paese: il padre del candidato conservatore era infatti stato segretario personale del dittatore Alfredo Stroessner, ma l'elettorato più giovane, nato dopo la fine del regime (in un Paese in cui il 43% della popolazione è di età compresa fra i 18 e i 34 anni) non lo ha ritenuto un fattore importante.