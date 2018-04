Molise, Toma: fiducia da elettori, centrodestra sia unito

Roma, 23 apr. - "Gli elettori ci hanno dato fiducia, il Molise ha dato un segnale alla coalizione di centrodestra: bisogna restare uniti e mediare per fare un governo". Lo ha detto Donato Toma, candidato del centrodestra per la Regione Molise e di fatto, quando mancano una manciata di sezioni da scrutinare, nuovo presidente della Molise in una intervista a Rainews 24.

"A Greco (candidato del Movimento cinque stelle, ndr) dico basta con le polemiche ora lavoriamo" ha aggiunto Toma ricordando che "la prima telefonata che ho ricevuto stamani è stata dal presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani che si è messo a disposizione, chiederemo che ci supporti anche al governo appena ci sarà".