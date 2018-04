Stampa russa: forniremo sistemi difesa aerea S-300 a Siria gratis

Mosca, 23 apr. - La Russia avvierà le forniture gratuite di sistemi di difesa aerea S-300 in Siria. La decisione è stata influenzata dagli attacchi di Usa, Gran Bretagna e Francia. Secondo le informazioni disponibili, nel prossimo futuro la Russia invierà tutte le componenti del sistema: i lanciatori, i posti di controllo, le stazioni radar e le macchine di carico-trasporto. Lo riporta il quotidiano Kommersant.

Il contratto tra la Russia e la Siria per la fornitura di quattro divisioni di complessi S-300 è stato firmato nel 2010, ma poi frenato, per l'atteggiamento critico assunto da Israele. Secondo Israele, con l'aiuto degli S-300, la parte siriana avrebbe cominciato a controllare lo spazio aereo. Al momento, la Siria non ha fondi per l'acquisto di sistemi di difesa aerea, ma la parte russa intende farli passare come assistenza tecnico-militare. Il sistema S-300 attualmente è anche parte della difesa aerea iraniana (foto).