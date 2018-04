Roma, 23 apr. - "E` un bruttissimo risultato, un risultato che ci aspettavamo quello molto negativo che sta arrivando in Molise; andrà meglio in Friuli Venezia Giulia per il Pd". Ettore Rosato, Pd, vicepresidente alla Camera, commenta ai microfoni di `6 su Radio 1` i risultati delle regionali in Molise.