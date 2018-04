Molise,Gelmini: grande vittoria, Fi prima forza. E adesso P.Chigi

Roma, 23 apr. - "La bellissima vittoria in Molise rappresenta l`ennesima dimostrazione dell`ottimo stato di salute della coalizione di centrodestra. Altro che artifizio elettorale, caro Di Maio, la nostra area politica è forte, competitiva, credibile, e ancora una volta è stata premiata dai cittadini nelle urne". Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera.

"Grazie al presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, che con grande entusiasmo, con la sua presenza e con il suo carisma, ha dato il colpo d`ala decisivo per la volata finale; grazie alla coordinatrice regionale azzurra, Annaelsa Tartaglione, per il grande lavoro organizzativo fatto in questi mesi; grazie ai nostri parlamentari, ai nostri amministratori locali, ai nostri militanti che ci hanno creduto sin dall`inizio e che hanno condotto una campagna elettorale straordinaria; grazie ai leader di Lega e Fratelli d`Italia, Salvini e Meloni, per il loro sostegno e per la loro lealtà", sottolinea Gelmini.

"Il trionfo di Donato Toma - presidente con un ampio margine di vantaggio sul candidato dei 5 stelle, con Forza Italia primo partito della coalizione (ai nostri voti vanno senza alcun dubbio sommati anche quelli delle liste Orgoglio Molise e Popolari per l`Italia, nate a sostegno del nostro candidato governatore) - è un segnale positivo per il Mosile ma anche a livello nazionale - conclude -. Il centrodestra unito si conferma prima forza politica del Paese, l`unica attraverso la quale potrà nascere il futuro governo, siamo pronti ad andare a Palazzo Chigi. Altre impervie strade tradirebbero il mandato degli elettori. Il voto di ieri è un nuovo fondamentale tassello per risolvere il puzzle dell`esecutivo, e i cittadini molisani hanno confermato quanto emerso dopo il 4 marzo".