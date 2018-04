Made in Italy, Coldiretti: export record per piante e fiori

Roma, 23 apr. - "Mai così tanti fiori, piante e bulbi Made in Italy hanno abbellito case, parchi e giardini in tutti i continenti con le esportazioni dei prodotti della floricoltura nazionale che nel 2017 segnano il record storico di quasi 832 milioni di euro con una crescita del 28,3% negli ultimi 10 anni". E` quanto afferma Coldiretti in un'analisi su dati Istat in occasione di Euroflora, la principale fiera italiana del florovivaismo in Italia.

"Dopo il crollo dell`export registrato all`inizio della crisi nel 2008 si assiste oggi a una decisa ripresa dell`interscambio con l`estero con la bilancia commerciale positiva per oltre 283 milioni di euro. Una corsa che sembra confermata anche all`inizio del 2018 con una crescita delle esportazioni del 21,5% nel solo mese di gennaio. Si tratta di un segnale importante per un settore che solo in Italia vale complessivamente oltre 2,5 miliardi di euro e conta 100mila addetti su 27mila aziende, diffuse su tutto il territorio nazionale ma con distretti importanti in Toscana, nel Lazio e in Liguria. Ad essere richiesti all`estero - precisa la Coldiretti - sono soprattutto piante, alberi, arbusti e cespugli da esterni, a scopo ornamentale che, complessivamente, rappresentano i tre quarti delle esportazioni. Ma vanno forte anche le fronde recise, i ranuncoli, i garofani e i tulipani come quelli del primo giardino italiano "pick your own" aperto a Cornaredo (in provincia di Milano) dove i consumatori possono entrare e cogliere personalmente scegliendo fra 350mila fiori per 312 varietà differenti".