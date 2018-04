Fedriga: voto Friuli aiuterà a superare stallo governo

Roma, 23 apr. - "Se la fase dei veti e dei personalismi finisce un governo per il cambiamento può nascere in poche ore", "superare la stagione dei veti non sarà semplice, ma oggi non ci sono alternative". Lo afferma Massimiliano Fedriga, in corsa per la poltrona di governatore del Friuli Venezia Giulia in una intervista a Repubblica nella quale osserva che "il voto in Friuli Venezia Giulia e le trattative per il governo a Roma sono cose diverse ma il tempo aiuta a chiarirsi le idee e per la Lega sento che il clima è sempre migliore. Non vedo condizionamenti reciproci, ma Trieste è pronta a guidare il cambiamento di tutto il Paese".

Insomma, dopo il voto del 29 aprile "ognuno dovrà riflettere sui dati reali. È chiaro che le conseguenze saranno nazionali. Se il Nord che cresce e produce si affida alla Lega il resto del Paese deve prenderne atto". "Governare con il Pd è fuori discussione - ribadisce -. Trovare accordi con Renzi su riforme concrete sarebbe impossibile", ribadisce Fedriga. "Noi continuiamo a partire dello schema confermato da Salvini: accordo con il Movimento 5 Stelle dell'intera coalizione di centrodestra che ha vinto le politiche".