I russi lanciano aeroplanini a sostegno di chat vietata ... -2

Mosca, 23 apr. - L'azione di blocco da parte delle autorità russe è stata molto ampia e ha riguardato non solo Telegram. Bloccate milioni di pagine web: già il 17 aprile erano quasi 16 milioni gli indirizzi IP dei maggiori provider di hosting, Amazon e Google, fermati. In queste ore dalla Russia c'è difficoltà di accesso anche alle pagine di Libero.it.

Il fondatore di Telegram, Pavel Durov, ha promesso di aggirare le misure grazie alle vpn e ad altre tecnologie; Roskomnadzor, a sua volta, promette di continuare a bloccare tutte le risorse associate al messenger.

Lo stop alla chat è iniziato il 16 aprile con la decisione del tribunale distrettuale Tagansky di Mosca il 13 aprile. I rappresentanti di Telegram si sono rifiutati di fornire all'FSB le chiavi per crittografare le chat room degli utenti.

Amato nel mondo, ma soprattutto in Russia, dove appunto è nato. E tuttavia, dopo gli attentati nella capitale degli zar, oltre un anno fa, Mosca ha dichiarato guerra alla chat, utilizzata anche dai terroristi. Nonchè dagli oppositori di Vladimir Putin, che attraverso i gruppi chiusi comunicano ora e luogo per andare a manifestare.

Ma non ci sono solo loro. Telegram in Russia è usato da tutti. Ma proprio tutti. Anche dal Cremlino. Ha un canale tutto suo persino Margarita Simonyan, direttrice della tv RT. Ma per il regolatore è solo una risorsa sovversiva, che non vuole obbedire alla legge e consegnare le chiavi d'accesso.