Francia, Assemblea nazionale approva legge su asilo e immigrazione

Parigi, 23 apr. - Dopo una settimana di acceso dibattito e l'esame di circa un migliaio di emendamenti, l'Assemblea nazionale francese ha adottato in prima lettura il disegno di legge "Asilo e immigrazione" con 228 voti favorevoli, 139 contrari e 24 astenuti.

Il testo è stato difeso con forza dal ministro dell'Interno Gerard Collomb, secondo cui il disegno di legge mira a "un'immigrazione controllata, un diritto di asilo efficace e un'integrazione riuscita", riducendo da 11 a sei mesi, ricorso compreso, la procedura per la richiesta di asilo. L'obiettivo del governo è facilitare sia l'espulsione di quanti non ottengono l'asilo, sia l'accoglienza di quelli a cui viene invece riconosciuto.

La destra ha denunciato una "piccola legge" della maggioranza "immigrazionista", mentre la sinistra e l'ala dissidente della maggioranza di governo hanno criticato due misure emblematiche del testo: l'estensione del periodo di detenzione per i migranti in attesa di espulsione e la riduzione dei tempi per i ricorsi.

Lo scorso anno la Francia ha ricevuto il numero record di 100.000 domande di asilo.