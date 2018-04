Di Maio: in contratto di governo a Lega-Pd vincoli anti crisi

Roma, 23 apr. - "Il contratto prevede naturalmente dei vincoli politici per impedire ad una delle parti contraenti di ignorare l`accordo mettendo a rischio la tenuta del Governo. È previsto un comitato di conciliazione nominato dalle parti con lo scopo di ricomporre le eventuali divergenze e una verifica sull`avanzamento dei lavori a metà della legislatura appena iniziata, così da garantire ai cittadini piena trasparenza sull`azione di governo". E' quanto scrive il leader del Movimento cinque stelle Luigi Di Maio in un post sul blog delle stelle a proposito del contratto di governo da proporre a Lega e Pd.

"Con questo prima stesura del contratto abbiamo compiuto un passo importantissimo per facilitare il dialogo con la Lega e il Partito Democratico. Siamo impazienti di approfondire con la forza politica che lo vorrà i termini del contratto di governo e i 10 punti politici, così da iniziare a lavorare al più presto per riportare l`Italia fuori dalla crisi economica, sociale e morale in cui è intrappolata da troppi anni", conclude.