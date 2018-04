Nicaragua, presidente ritira riforma delle pensioni dopo proteste

Managua, 23 apr. - Il presidente del Nicaragua, Daniel Ortega, ha ritirato la controversa riforma delle pensioni che ha innescato quattro giorni di proteste di piazza, in cui sono rimaste uccise almeno 24 persone. In un incontro con gli imprenditori, il capo dello Stato ha annunciato che l'Istituto di previdenza sociale nicaraguense (Inss) non applicherà la riforma, che prevede un aumento del contributo sociale dei dipendenti e dei datori di lavoro per cercare di riportare in equilibrio il sistema previdenziale.

"Dobbiamo ristabilire l'ordine, non possiamo permettere che ci sia caos, crimine, saccheggio", ha detto il presidente, paragonando i manifestanti a bande criminali. Tra le vittime ci sono studenti, poliziotti e simpatizzanti del Fronte sandinista al potere, accusato di aver attaccato i manifestanti.