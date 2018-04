Molise, centrodestra in vantaggio. M5s staccato di 7 punti

Roma, 23 apr. - Nessun testa a testa alle elezioni regionali in Molise tra il centrodestra e il Movimento cinque stelle: è la coalizione di centrodestra ad essere in vantaggio quando lo scrutinio si aggira intorno al 75% delle schede. Con 342 sezioni scrutinate su 394 - i dati sono pubblicati in tempo reale sul sito della Regione Molise - il candidato di centrodestra Donato Toma è al 44,6% dei voti, seguito dal candidato del Movimento 5 stelle Andrea Greco al 37,2%. Ben sette punti di distacco. Più indietro il candidato di centrosinistra Carlo Veneziale, al 16,9%, mentre il candidato di Casapound Italia Agostino Di Giacomo è allo 0,35%.

Per il Movimento cinque stelle si tratta di un risultato ben al di sotto dell'exploit visto alle Politiche dove ha conquistato il 44% dei consensi dei molisani. Greco per ora resta al di sotto del 40% ma il Movimento resta il partito più votato del Molise con oltre il 37% dei consensi. Buon risultato, invece - sempre secondo i dati parziali ma già indicativi - per il centrodestra che vede Forza Italia primo partito con il 9,5% e la Lega seconda con l'8,2%. Il Pd prosegue la parabola negativa vista alle Politiche finendo addirittura al 10,4% rispetto al 15,2% della consultazione del 4 marzo.

L'affluenza definitiva, alla chiusura dei seggi ieri alle 23, è stata del 52,17% con un calo vistoso rispetto alla tornata amministrativa del 2013, meno 9 punti, e alle politiche dello scorso 4 marzo. Sono 331mila i molisani, di cui 78.025 residenti all'estero, che sono stati chiamati a eleggere il successore del governatore Paolo Frattura del Pd. In corsa Andrea Greco (M5S), Donato Toma (centrodestra), Carlo Veneziale (centrosinistra) e Agostino Di Giacomo (CasaPound).

Il voto nella più piccola delle regioni a statuto ordinario si configura comunque come un test nazionale dopo settimane di stallo sulla formazione del governo e del resto tutti i leader nazionali, da Matteo Salvini a Silvio Berlusconi e Luigi Di Maio hanno fatto tappa in Molise durante la campagna elettorale. Ieri sera è giunto anche l'appello del presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano per un "governo nella pienezza delle sue funzioni". Il senatore a vita ha criticato i "troppi esclusivismi e pretenziosità" in una situazione nella quale "nessuno ha la maggioranza in Parlamento" e ha ricordato che "gli accordi si negoziano non è che il governo di larghe intese in Germania è nato per incanto", "non si mette avanti la propria predestinazione a questo o quell'incarico di governo".