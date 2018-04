Siria, Baghdad: uccisi "36 terroristi" dell'Isis in raid aerei

Baghdad, 22 apr. - Le autorità irachene hanno detto oggi di aver ucciso "36 terroristi" dello Stato islamico (Isis) nei raid aerei messi a segno nei giorni scorsi in Siria.

"I raid aerei iracheni, condotti da diversi F-16 in Siria il 19 aprile, hanno preso di mira terroristi Isis che rappresentavano una minaccia per l'Iraq - ha detto il generale Yahya Rasool, portavoce del Commando delle operazioni congiunte, che coordina la lotta contro l'Isis in Iraq - stando alle nostre informazioni, i raid sono stati messi a segno mentre era in corso un incontro dei leader dell'organizzazione terroristica e hanno raggiunto il loro obiettivo con la morte di 36 di loro".

I raid sono stati condotti nei pressi della città di Hajin, nella provincia orientale siriana di Deir Ezzor, a circa 50 chilometri dal confine con l'Iraq.