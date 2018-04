Niger, Nyt: Air Base 201, la base nel Sahara per i droni Usa

Roma, 22 apr. - La Air Base 201 da 110 milioni di dollari che gli Stati Uniti Uniti stanno completando in Niger verrà usata per colpire gli estremisti nell'Africa occidentale e settentrionale, "una regione dove la maggior parte degli americani non sa che il Paese sta combattendo". E' quanto si legge nel reportage realizzato dal New York Times.

Situata alle porte della città di Agadez, nei pressi delle principali rotte di contrabbando del Sahara, usate dai miliziani islamici per trasportare armi e combattenti dalla Libia al Nord del Mali, la base ospiterà droni MQ-9 Reaper, armati e non, che verranno usati per missioni di sorveglianza e attacchi. La nuova base dovrebbe essere completata entro l'inizio del prossimo anno; qui, secondo il Nyt, sarà trasferita circa metà degli attuali 800 soldati americani presenti oggi in Niger.

Di fatto droni Usa già partono dal Niger: lo scorso novembre, un mese dopo l'agguato in cui rimasero uccisi quattro soldati americani, il governo nigerino ha infatti autorizzato il volo di droni armati da Niamey, e una fonte della Difesa Usa ha precisato al Nyt che le missioni di droni armati sono iniziate a gennaio. Il mese scorso, un drone armato Usa partito dal Niger ha ucciso un leader di Al Qaida nel Sud della Libia.