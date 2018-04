Migranti, Viotti: confine francese presidiato da Defend Europe

Roma, 22 apr. - Oggi Daniele Viotti, parlamentare europeo S&D piemontese è al confine tra Italia e Francia per capire cosa sta avvenendo nei pressi di Bardonecchia.

"A Nevache, confine franco italiano - scrive in un tweet - ci sono tre suv, una trentina di militanti di Defend Europe, gruppo francese di estrema destra che vuole chiudere le frontiere. Il capo di questo gruppetto è venuto a chiedermi chi fossi e mi ha dato un minuto di tempo per andarmene. Ovviamente gli ho risposto di no. Il controllo esiste ed è fatto da un gruppo di persone che agisce in libertà. Sono presenti molti giornalisti francesi, ma l`unica auto della polizia francese se n`è andata".