Della Vedova presidente Forza Europa, Falasca segretario

Roma, 22 apr. - La prima assemblea degli iscritti di Forza Europa, soggetto costituente di +Europa con Emma Bonino, ha eletto Benedetto Della Vedova Presidente e Piercamillo Falasca alla carica di Segretario.

L'assemblea, riunitasi a Milano presso l'Hotel dei Cavalieri e composta da circa 300 iscritti, ha inoltre eletto i 25 membri della Direzione Nazionale. Cooodinatore della direzione, in quanto capolista della lista più votata, è Carmelo Palma; infine, su proposta del Presidente, Andrea Mazziotti è stato nominato vicepresidente del movimento.

"Dobbiamo lavorare per dare una prospettiva a +Europa - ha detto Della Vedova chiudendo i lavori dell'assemblea - e dobbiamo farlo ora, non a settembre o a ottobre. Perchè non c'è altra possibilità se non raddoppiare i voti ottenuti il 4 marzo, partendo da dove siamo andati meglio, cioè nei centri delle grandi città, e arrivare fino alle periferie e alle province del sud Italia, concentrandoci da subito sull'obiettivo delle Europee del 2019", ha aggiunto il Presidente di Forza Europa.

"Meno Europa ha vinto le elezioni e noi di +Europa abbiamo l`ambizione di rappresentare l`alternativa a questa nuova maggioranza politica, che è tale sia che Salvini e Di Maio formino un governo sia che non lo formino - ha sottolineato Falasca nel suo intervento dopo l'elezione a Segretario -. Come En Marche in France e Ciudadanos in Spagna, è tempo di costruire anche in Italia il centro politico della società aperta".

Secondo Palma, "l'identità europeista è l'unica vera identità progressista, l'unica alternativa, culturale e politica, da opporre al dilagare del contagio populista. Non solo in Italia, ma in tutta Europa, i principi della costruzione europea sono l'unico strumento di difesa della società aperta e delle libertà economiche e civili", ha concluso il coordinatore della Direzione di Forza Europa.