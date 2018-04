Iran: pronti a riprendere programma nucleare se Usa lasciano intesa -2

New York, 22 apr. - "Noi abbiamo preparato una serie di opzioni" nel caso Washington decidesse di ritirarsi dall'accordo, ha detto Zarif, e tra queste c'è anche quella di "riprendere a una maggiore velocità le noste attività nucleari". Tutte opzioni "previste nell'ambito dell'accordo, pronte per essere implementate, e prenderemo la decisione necessaria quando lo riterremo opportuno", ha aggiunto il ministro degli Esteri, che si trova negli Stati Uniti per partecipare a una riunione dell'Onu sul sostegno alla pace.

Secondo Zarif, i leader europei dovrebbero premere su Trump perchè rispetti l'accordo, garantendo così la credibilità degli Stati Uniti nella comunità internazionale. Ma se Washington sarà di diverso avviso, è improbabile che l'Iran rispetti i termini dell'intesa: "Ovviamente, il resto del mondo non può chiederci di rispettare unilateralmente un accordo che è già stato violato".