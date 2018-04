New York, 22 apr. - L'Iran è pronto a riprendere il proprio programma nucleare qualora gli Stati Uniti decidessero di ritirarsi dall'accordo firmato nel 2015. E' quanto ha detto il ministro degli Esteri iraniano, Mohammad Javad Zarif, in un'intervista rilasciata alla Cbs che andrà in onda oggi.

Il presidente americano Donald Trump ha fissato al prossimo 12 maggio la scadenza concessa agli alleati europei per "rimediare alle terribili carenze" dell'intesa. (Segue)