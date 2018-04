Roma, 22 apr. - "Di Maio e Salvini non sanno cosa fare, cincischiano un po', poi si rendono conto che non riescono, e allora a quel punto faranno saltare il banco. Già litigano ora, figuriamoci se faranno un accordo di governo. Ma stavolta non potranno dare la colpa al pd". Lo afferma il leader dei Moderati Giacomo Portas, eletto alla Camera nel Pd.