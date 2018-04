Nordcorea, Trump: "Ancora molta strada" per risolvere la crisi

Roma, 22 apr. - "C'è ancora molta strada da fare" per risolvere la crisi nordcoreana, ma "noi non abbiamo ceduto su nulla" nei negoziati sul programma nucleare di Pyongyang. E' quanto ha scritto oggi su Twitter Donald Trump, commentando una trasmissione della Nbc News, in cui il giornalista Chuck Todd ha dichiarato, secondo il presidente americano, che "abbiamo ceduto molto nei nostri negoziati con la Corea del Nord, senza che loro abbiano ceduto su nulla".

"Wow, noi non abbiamo ceduto su nulla e loro hanno acconsentito alla denuclearizzazione (una cosa grande per il Mondo), alla chiusura del sito, e a non fare più test! - ha ribattuto Trump - c'è ancora molta strada da fare per arrivare a una conclusione sulla Corea del Nord, forse le cose andranno bene, forse no, solo il tempo lo dirà ... ma il lavoro che sto facendo ora, avrebbe dovuto esser fatto molto tempo fa!".

Ieri Pyongyang ha annunciato la fine dei test nucleari e dei test con missili intercontinentali, oltre alla chiusura del suo sito per i test atomici.