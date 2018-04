Pd, Zingaretti: alleanza del fare per rilanciare centrosinistra

Roma, 22 apr. - "La vittoria alle regionali del Lazio può rappresentare un punto fermo da cui ripartire? Per me sì, perché questo risultato in controtendenza dimostra che siamo vivi, forti e vitali. Lo dicono i numeri: 340 mila elettori che avevano scelto altre forze politiche al voto nazionale, poi nello stesso momento hanno scelto il centro sinistra nel Lazio. Una vittoria storica, resa possibile da un campo largo di sindaci e amministratori, forze politiche, sociali e associative che abbiamo chiamato 'Alleanza del Fare'. Ora questa bella alleanza sperimentata nel Lazio, deve dare il suo contributo per rigenerare il centro sinistra e la politica". Lo ha scritto sul proprio profilo Facebook il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.

"Per questo - annuncia - abbiamo deciso di vederci sabato 5 maggio alle 10.30 all`Ex Dogana a Roma per un appuntamento che abbiamo chiamato 'Governare bene, radicare il cambiamento'. Insieme con un obiettivo: dimostrare che quando governi bene, quando sei in ascolto e offri risposte concrete ai bisogni delle persone, è possibile sconfiggere la rabbia e la paura, che è possibile ricostruire la speranza. Venite tutti, vi aspetto! - Nicola".