Migranti, estremisti di destra francesi lasciano confine italiano

Roma, 22 apr. - Gli ultimi militanti del gruppo di estrema destra francese Generation Identitaire (GI), da ieri impegnati a bloccare i migranti in arrivo dall'Italia, hanno annunciato che lasceranno in giornata il passo alpino Colle della Scala, "punto strategico del passaggio dei clandestini", situato a 1.762 metri di altezza e a sei chilometri dal confine italiano.

"Il campo sta per essere smontato e tutti i militanti stanno scendendo dal Colle della Scala", ha detto alla France presse Romain Espino, portavoce del gruppo esperto in azioni spettacolari, precisando che i militanti "non hanno avuto contatti con i migranti". Tuttavia, secondo Espino "la missione è stata un successo" perchè "siamo riusciti ad attirare l'attenzione mediatica e politica sul Colle della Scala".

Dopo aver costruito "un confine simbolico" per "comunicare" ai migranti "che la frontiera è chiusa e che devono andare a casa", avevano esposto uno striscione gigante sul fianco della montagna, con il messaggio in inglese "No way".