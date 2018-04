Magorno (Pd): Sala poco aderente alla realtà

Roma, 22 apr. - "Le dichiarazioni di Sala, ottimo sindaco e compagno di partito, sono a mio avviso poco aderenti alla realtà. Il M5s sta per formare un governo con la Lega, per cui finalmente è palese agli occhi dei più ciò che noi abbiamo sempre messo in evidenza: ovvero la distanza siderale fra il Pd, partito autenticamente riformista, e un movimento non solo inconsistente e populista, ma da oggi ufficialmente xenofobo e sovranista. Ragion per cui non è mai esistito e mai esisterà margine alcuno di collaborazione. Ci dispiace per gli elettori di centrosinistra che si sono affidati ai 5stelle, persuasi di trovare un movimento attento e sensibile ai più deboli e oggi si ritrovano con l'amara sorpresa di un Governo con Salvini". Lo afferma Ernesto Magorno, senatore del Pd.