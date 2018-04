Pittella (Pd): grave espulsione rappresentante Pse da Filippine

Roma, 22 apr. - "Sto preparando un'interrogazione al Ministro degli affari esteri in merito all'espulsione dalle Filippine di Giacomo Filibeck, vicesegretario generale del Partito Socialista Europeo, che si era recato nelle Filippine dietro invito del partito Akbayan, di opposizione al Governo Duterte, per partecipare a un congresso. L`espulsione di un rappresentante del PSE è l`ennesimo segnale della deriva autoritaria delle Filippine sotto il Governo Duterte. Dall'inizio della sua presidenza, sono già state uccise oltre diecimila persone nell'ambito della sua 'guerra alle droghe'. Intanto, coloro che lottano per i diritti umani vengono sistematicamente ostacolati. Mi auguro che il Governo si impegni perché non si ripetano in futuro espulsioni nei confronti di rappresentanti di partiti politici internazionali, perché nelle Filippine vengano rispettati i basilari diritti umani, e perché le relazioni fra il popolo italiano e il popolo filippino possano fiorire sulla base di amicizia, rispetto e solidarietà reciproca". Lo dichiara Gianni Pittella, senatore del Pd.