Braga: curare i mari per festeggiare al meglio la terra

Roma, 22 apr. - "Oggi, 22 aprile, si celebra la Giornata mondiale della Terra. Un momento di grande sensibilizzazione che nell`edizione 2018 si pone l`obiettivo di coinvolgere maggiormente politica, istituzioni e anche i cittadini nella difesa della salute dei nostri mari. Un`occasione per riflettere e agire sulle gravi questioni ambientali che affliggono il pianeta, tra tutte proprio l'inquinamento da plastica nei mari e nei fiumi. Una vera emergenza del pianeta. L`Italia vanta grandi eccellenze nella green economy: in particolare è leader mondiale nella produzione di plastica bio ed è il primo paese al mondo ad aver vietato i cotton-fioc a supporto in plastica convenzionale, così come le microplastiche nei cosmetici grazie al grande impegno del Governo Gentiloni". Lo afferma Chiara Braga, deputata comasca del Partito Democratico, sulla Giornata della Terra che si celebra in tutto il mondo domenica 22 aprile