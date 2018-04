Perego (Fi): Governo remissivo in politica estera

Roma, 22 apr. - "Siria, Nicaragua, Libia, Afghanistan. Il mondo al di là dei nostri confini esplode e l`Italia manifesta un`inconcludente atteggiamento remissivo in politica estera, tanto sullo scenario europeo quanto sullo scacchiere internazionale". Lo afferma Matteo Perego, deputato di Forza Italia.

"Si riparta - aggiunge - da una diplomazia che affronti con responsabilità ed equilibrio, ma allo stesso tempo con coraggio e forza, le crisi internazionali che toccano da vicino ognuno di noi; si riparta dalla ferma convinzione, nello spirito della Carta delle Nazioni Unite, che dittatori, tiranni, terrorismo, brutalità e guerre, non possono e non devono rimanere impuniti. L`Italia deve darsi una scossa, svolgendo il ruolo di catalizzatore attivo di una grande alleanza verso una nuova Lepanto. Le soluzioni trovate fino ad oggi sono insufficienti e arrangiate: è assolutamente vietato ripetere gli errori fatti in Libia. Occorre uscire dalle incertezze e agire comunitariamente per difendere principi e valori inconfutabili, ponendosi come ponte di concordia tra Est e Ovest. Dobbiamo assumerci l`impegno di migliorare il mondo".