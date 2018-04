Francia, riapre Mont-Saint-Michel, sospetto ancora ricercato

Mont-Saint-Michel (Francia), 22 apr. - Il Mont-Saint-Michel, uno dei siti turistici più visitati in Francia, riaprirà al pubblico alle 14, dopo l'evacuazione ordinata questa mattina dalle forze di sicurezza per rintracciare un uomo segnalato da una guida turistica per commenti minacciosi contro la polizia, ancora ricercato. "Non ci sono più rischi e il sito può riaprire", ha detto alla France presse il prefetto di La Manche, Jean Marc Sabathé.

Verso le 7:45 di questa mattina una guida turistica a bordo di un bus navetta ha sentito l'uomo minacciare la polizia e lo ha segnalato alle forze dell'ordine. Sceso dal bus navetta, l'uomo è stato seguito con la videosorveglianza della polizia municipale, ma poi è stato perso di vista, facendo così scattare l'evacuazione di turisti e abitanti e la chiusura del sito. (Segue)