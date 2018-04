Governo, Monaco: ex Dc per il dialogo tra 5 stelle e Pd

Roma, 22 apr. - "Oggi anche Virginio Rognoni, dopo altri due ex Dc di rango, Follini e Tabacci, suggerisce al Pd di andare a vedere le carte dei 5 stelle. Sono le ultime ore utili. Non sorprende che democristiani, certo non sospetti di indulgenza verso i paradigmi dei 5 stelle decisamente lontani dai loro, tuttavia sostengano che il Pd debba porre fine a uno sterile Aventino; che non ci si possa rassegnare a (o addirittura auspicare) un governo Di Maio-Salvini; che i due non si possano mettere sullo stesso piano su temi cruciali quali alleanze internazionali e questione sociale; ma soprattutto che, come fu fatto proprio dalla Dc nella prima Repubblica con l'opposizione originariamente antisistema del Pci, si possa e si debba favorire la istituzionalizzazione di una forza nata protestataria ma che raccoglie un terzo dei voti degli italiani e il cui profilo politico è tuttora in formazione. E il cui approdo dipende anche da come le altre forze interagiranno dialetticamente. Nell'interesse superiore della democrazia italiana". Lo afferma Franco Monaco, ex deputato ulivista del Pd.