Armenia, arrestato il leader dell'opposizione Pashinyan

Erevan, 22 apr. - Le forze di sicurezza armene hanno arrestato oggi il leader dell'opposizione Nikol Pashinyan. Lo ha annunciato la Procura generale armena, aggiungendo che l'arresto di Pashinyan, insieme a quello di altri due parlamentari dell'opposizione, è avvenuto "mentre commettevano atti pericolosi per la società".

In precedenza la polizia armena aveva smentito di aver arrestato il leader dell'opposizione, affermando di averlo "portato via con la forza" da una manifestazione antigovernativa a Erevan di cui stava per prendere la guida. L'arresto è avvenuto dopo il fallito incontro con il premier Serzh Sarkisian.