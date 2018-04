Washington, 22 apr. - Tre persone sono morte e altre quattro sono rimaste ferite in una sparatoria a Nashville, nel Tennessee. Stando a quanto riferito dalla polizia locale, un uomo armato ha aperto il fuoco in un ristorante alla periferia di Nashville, prima di essere disarmato da un cliente e darsi alla fuga a piedi. "E' un uomo bianco con i capelli corti", ha scritto la polizia locale in un comunicato.