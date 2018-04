25 aprile, Verini: grave scelta del Comune di Todi

Roma, 22 apr. - "Quanto accaduto a Todi, con la decisione del sindaco e dell'amministrazione comunale di tirarsi fuori dalle manifestazioni del 25 aprile è molto grave. In tutte le città di Italia l`Anniversario della Liberazione vede insieme le istituzioni, tutte le associazioni partigiane, le forze democratiche che si riconoscono nella Costituzione. A Todi, evidentemente, non è così e la scelta del Comune è divisiva e non rappresenta il sentimento comune di questa terra. Come sempre, il 25 Aprile parteciperò a iniziative che si svolgeranno nella mia regione. In questa occasione sarò anche a quella di Todi per testimoniare da vicino che le istituzioni sono presenti e non si allontanano dai valori della democrazia e della libertà". Così Walter Verini, deputato del Partito Democratico