Banche, Saccomanni: in Italia non ci sono più rischi sistemici

Roma, 22 apr. - "In Italia non ci sono più rischi sistemici e le banche, così come in Europa, stanno finanziando l`economia reale". Lo afferma Fabrizio Saccomanni, presidente di Unicredit, in una intervista al 'Corriere della Sera'.

"Quando ero ministro - aggiunge - ho visto in Parlamento tanta animosità verso le banche e anche la commissione d`inchiesta ne è stata un riflesso. Bisognava gestire meglio l`impatto sulle fasce sociali più deboli. Non è un compito delle banche, ma dei governi. Nel 2002 scrissi un libro dal titolo 'Tigri globali e domatori nazionali'. Dobbiamo sapere che non si possono affrontare problemi globali in un`ottica nazionale e di breve termine"

A proposito dei salvataggi delle banche, Saccomanni ricorda che "come ha sottolineato il Governatore Ignazio Visco gli interventi di salvataggio sono stati pari all`1,3% del Pil italiano contro il 5% degli altri partner europei, il quadruplo. Data la gravità della crisi il sistema bancario e delle imprese ha retto molto meglio di quanto ci si potesse attendere".

Adesso però per le banche sarebbe forse utile una semplificazione delle regole. "La prima cosa che si nota - spiega - è il grado di pervasività delle regole. In uno dei primi consigli di amministrazione a cui ho partecipato c`erano i rappresentanti della Bce. So bene che c`era un`esigenza, dopo la crisi, di rafforzare le regole. Ora forse sarebbe necessaria una fase di stabilizzazione. Evitare le duplicazioni. Semplificare".

Saccomanni non appare preoccupato per i tempi lunghi per la formazione di un governo. "In molti Paesi europei - spiega - abbiamo visto le difficoltà e i tempi lunghi necessari per formare un governo dopo le elezioni. Nello stesso tempo assistiamo a un fenomeno di distacco tra le dinamiche politiche e gli andamenti dell`economia. In Italia c`è una ripresa dei consumi e degli investimenti, l`avanzo della bilancia dei pagamenti al 2% del Pil è la riprova che il sistema economico italiano è diventato più competitivo e profittevole".

E le banche devono accompagnare la ripresa. "Unicredit - sottolinea - è una banca commerciale che guarda alle pmi non solo per finanziamenti a breve, ma anche per l`investimento a medio e lungo termine. Dobbiamo avere filiali che siano luoghi di consulenza per fare da cerniera per il consolidamento delle imprese, per la loro crescita, per accompagnarle all`estero ed al mercato dei capitali".