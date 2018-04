Gelmini (Fi): Salvini è leale, il centrodestra è unito

Roma, 22 apr. - "Il centrodestra unito rispedisce al mittente il tentativo del Movimento 5 Stelle di dividerci, non sono preoccupata. Non vedo il pericolo, fino ad oggi il comportamento di Salvini è stato corretto...". Così Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, in un`intervista a 'La Stampa'.

Quindi non crede a un governo M5S-Lega? "Assolutamente no, Salvini senza Fi vale il 17%. Mi fido, anche perché è una persona leale. E poi non credo che voglia fare il socio di minoranza di Di Maio. E solo rappresentando una coalizione del 37% ha la possibilità di non farlo. L`unità del centrodestra è un valore, un impegno con gli elettori, e sono fiduciosa che Salvini non li tradirà".

Tanti parlamentari di Fi sarebbero pronti a cambiare casacca per un governo M5S-Lega... "E' una bufala, una fake news che ha profondamente indignato i parlamentari che hanno visto ingiustamente i loro nomi infilati in un elenco. Non mi piace occuparmi di questioni non vere, piuttosto parliamo dei tanti problemi che riguardano gli italiani. Per noi chi deve fare un passo indietro è Di Maio, che è arrivato secondo". Ma dopo le frasi di Berlusconi su M5S come è possibile un governo insieme? "Ieri (venerdì, ndr) è stata una giornata difficile, non lo nego. Ma se vuole faccio la lista degli insulti rivolti a Berlusconi... Ha avuto una reazione umana a fronte di un attacco che dura da mesi. Lui è umano come tutti gli italiani, a differenza di altri non porta maschere ed è per questo che i cittadini di noi possono fidarsi. Se la porta del dialogo si chiude non è colpa di Fi, sono loro che non hanno mai voluto aprirla. Non appartiene alla nostra cultura politica porre veti, noi siamo pronti a confrontarci partendo dal programma del centrodestra. Voglio dire ai 5 Stelle che la ricreazione è finita, grazie ai loro veti e insulti l`Italia è in una condizione di stallo".

Ma senza 5 Stelle e Pd con chi si fa il governo? "Noi non abbiamo posto veti. Pensiamo si debba partire dal centrodestra, che ha vinto, pronti a confrontarci con tutti. Berlusconi non ha mai detto che vuole fare un governo col Pd, ha detto solo che noi non mettiamo veti. Tra persone perbene si fa così". E se Salvini preferisse tornare a votare? "Siamo assolutamente pronti, anche se non pensiamo che le elezioni siano quello che si aspettano gli italiani: il rischio è di far perdere ulteriore tempo al paese. Ma non abbiamo alcun timore. Se poi dovessimo avere anche Berlusconi riabilitato potremmo persino avere un interesse. Ma sia chiaro che se questo governo non nasce è per responsabilità di altri, non di Fi".