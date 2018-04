Polverini (Fi): si attacca Berlusconi per confondere italiani

Roma, 22 apr. - "Ancora una volta una pioggia di attacchi velenosi su Silvio Berlusconi che oggi sul 'Corriere della Sera' si è difeso da par suo smontando i vari teoremi che in queste ore vengono messi in piedi per confondere le idee agli italiani che peraltro nelle elezioni del 4 marzo si sono espressi inequivocabilmente dando il 37,5 % dei loro consensi al centro destra. Tornare al voto concordo che sarebbe un danno ma è l`ultima possibilità se non si trova una soluzione. Berlusconi ha interpretato al meglio l`aspetto costruttivo e moderato della coalizione ma si è trovato davanti un muro di veti che attestano l`immaturità dei 5 stelle che in queste ore si sono attaccati anche alla sentenza di Palermo che fa parte di una giustizia a orologeria e che disconosce quanto i governi di Berlusconi abbiano fatto per combattere la mafia". Lo afferma in una nota Renata Polverini di Forza Italia.