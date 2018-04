Ambiente, Martina: impegno di ognuno per sostenibilità integrale

Roma, 22 apr. - "L'impegno dei pescatori che tra Livorno e Grosseto salvano il mare dalla plastica è un esempio di cambiamento possibile. Tornare a prendersi cura della Terra passa dalla somma di gesti individuali e da una svolta collettiva. Stiamo riempiendo la casa dei nostri figli di rifiuti, rendendola meno sicura e meno ospitale. Dobbiamo agire, ognuno per la sua parte. La mia generazione è quella degli impegni delusi di Kyoto. La responsabilità che abbiamo è ancora più forte, dobbiamo tutti contribuire a raggiungere gli obiettivi sostenibili fissati nell'agenda 2030 delle Nazioni Unite. La sfida che abbiamo davanti è epocale, perché riguarda innanzitutto il modello economico e sociale. L'inquinamento, il cambiamento climatico connesso, non sono fenomeni naturali. Sono il prezzo dell'economia della crescita a tutti i costi. A tutti i costi significa anche accettando lo sfruttamento dei lavoratori e delle risorse naturali. Serve un cambio radicale e la prospettiva esiste, è quella della sostenibilità integrale. Dove la partita sociale e quella ambientale si tengono nella costruzione di un nuovo modello di sviluppo che faccia della lotta alle disuguaglianze il suo cardine". Così su Facebook il segretario reggente del Partito Democratico Maurizio Martina in occasione della Giornata mondiale della Terra.