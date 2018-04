Anzaldi (Pd): mandato a Fico su Pd-M5s? Abbiamo sempre detto no

Roma, 22 apr. - "Il Pd ha detto chiaramente in queste settimane, e lo ha votato anche in Direzione: mai nessun sostegno a un governo M5s. E allora come si potrebbe immaginare, stando ai retroscena dei giornali, che il presidente della Repubblica possa affidare al presidente della Camera Fico il mandato ad esplorare un eventuale governo Pd-M5s? Si tratta di un'ipotesi che in nessun caso il Pd ha mai sostenuto, a differenza delle intenzioni manifestate da Lega e Forza Italia. Il centrodestra ha detto chiaramente che vuole un governo con M5s, ricambiato da Di Maio, per questo Mattarella ha dato il mandato esplorativo alla presidente Casellati con quel preciso perimetro. Noi, invece, abbiamo sempre sostenuto il contrario. #senzadime". Lo scrive su facebook il deputato del Partito democratico Michele Anzaldi.