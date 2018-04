Usa a Fmi: faccia di più per ridurre squilibri commerciali -3

New York, 22 apr. - L'ultima volta che l'Fmi ha cercato di ridurre gli squilibri a cui ha fatto riferimento Mnuchin era il 2006. Allora lanciò "consultazioni multilaterali" in un tentativo fallito di riequilibrare i flussi commerciali nel mondo.

Nella conferenza stampa conclusiva, Lagarde ha espresso il desiderio che il commercio continui a essere di sostegno alla crescita. Dagli Spring Meetings - durante i quali ha chiaramente detto che gli Usa dovrebbero ridurre il debito/Pil ed evitare politiche fiscali procicliche - lei porta a casa uno "slancio per dialogare".

Il Fondo, ha spiegato, "continuerà a fornire i dati e le informazioni che sono desiderabili". Nel frattempo Lagarde scommette su un "dialogo pacifico", condotto "in modo discreto, non necessariamente di fronte a tutti voi, non necessariamente con comunicati come vi aspettereste, non necessariamente con dichiarazioni alla stampa o fughe di notizie". Citando Winston Churchill, ha concluso Lagarde, "better chat chat than war war". Avanti con il dialogo, dunque. Per evitare una guerra commerciale. Perché come ha avvertito ieri Ignazio Visco, governatore della Banca d'Italia, "le restrizioni commerciali potrebbero causare shock avversi all'economia globale", che di conseguenza rischierebbe una "contrazione della crescita".