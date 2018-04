Usa a Fmi: faccia di più per ridurre squilibri commerciali -2

New York, 22 apr. - "In questo momento, gli squilibri commerciali sono circa un terzo più grandi rispetto ai livelli degli anni '80 e '90 e non ci sono segnali che si stiano assottigliando", ha detto Mnuchin in un comunicato al comitato che governa l'Fmi. Il segretario non ha usato mezzi termini aggiungendo che "il Fondo deve fare di più sulla questione, fornendo una voce più forte e insistente nel far notare quando i Paesi membri ricorrono a politiche commerciali, macroeconomiche e valutarie che facilitano vantaggi competitivi o che portano a una crescita squilibrata". Il chiaro riferimento è alla Cina, ma anche alla Germania, famosa per il suo avanzo commerciale e che Lagarde da sempre invita a spendere di più in infrastrutture.

Sostenendo che una crescita forte in Usa e in Europa ha contribuito al rimbalzo dell'economia globale nel 2017, Mnuchin ha dichiarato che "garantire che il commercio sia libero, giusto e reciproco spingerà il commercio globale e sosterrà una crescita più forte e più sostenibile". Secondo lui, per contribuire al raggiungimento di questi obiettivi, il Fondo che tanto ha criticato i dazi sull'acciaio e sull'alluminio voluti da Donald Trump e che ha invitato chi li subisce a evitare ritorsioni "dovrebbe avere una voce più forte affinché i suoi membri smantellino barriere commerciali e non commerciali e proteggano la proprietà intellettuale", di cui gli Usa hanno accusato la Cina di furti.(Segue)