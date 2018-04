Usa a Fmi: faccia di più per ridurre squilibri commerciali

New York, 22 apr. - Il Fondo monetario internazionale voleva usare i suoi lavori primaverili per "unire le nazioni" e allentare le tensioni commerciali riaccese dal braccio di ferro tra Usa e Cina. I cosiddetti Spring Meetings dell'istituto guidato da Christine Lagarde sono invece finiti come erano iniziati. Il mondo continua a temere una guerra commerciale dalla quale - è la tesi - non emergerebbe nessun vincitore, mentre gli Stati Uniti continuano a volere perseguire un commercio "libero, equo e reciproco". Dunque, non resta che trattare.

Rispetto a quello a cui ci ha abituato Donald Trump a colpi di tweet, il linguaggio del segretario americano al Tesoro Steven Mnuchin - il volto degli Usa di questi lavori primaverili dell'Fmi - è stato "meno dirompente". Così lo ha definito ieri il nostro ministro all'Economia, Pier Carlo Padoan, che nei suoi vari incontri nella capitale americana ha registrato una "grande preoccupazione" che i dazi annunciati o adottati dagli Usa portino a una guerra commerciale. Ma la posizione di Washington non è cambiata. Anzi. Gli Stati Uniti - che del Fondo e della Banca Mondiale sono il principale azionista - vogliono di più dal Fondo monetario di Christine Lagarde.(Segue)