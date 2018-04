Beppe Sala apre al M5s, no dai renziani ma Pd è diviso

Roma, 22 apr. - Il sindaco di Milano Beppe Sala apre a un accordo di governo con il Movimento 5 stelle e il Pd si divide.

"Tornare al voto? Non lo vorrei proprio, auspico invece assolutamente il dialogo tra Pd e M5S. Non godo del fatto gli altri facciano il governo e noi si rimanga lì in osservazione, sperando che vada male. Questo è masochismo, perché poi va male il Paese", afferma Sala in un colloquio riportato da 'La Repubblica'.

"Da un lato - è il ragionamento di Sala - si dice che il male estremo per l'Italia sia il governo M5S-Lega, e si evocano scenari apocalittici. E dall`altro si dice 'Bene così, ne siamo fuori'. Invece, a certe condizioni, si può stare dentro. Il sistema proporzionale non condanna nessuno alla minoranza senza se e senza ma".

Dura la reazione dei renziani. "Nello stesso giorno in cui Di Maio dichiara il suo amore per Salvini - ribatte il senatore Dario Parrini - il sindaco di Milano Beppe Sala afferma che per il Pd sarebbe "masochismo" non cercare l'alleanza col M5S perché molti elettori Pd 2013 hanno votato i pentastellati e con queste persone 'dobbiamo dialogare'. Col rispetto dovuto a un compagno di partito serio e capace come Sala, è nel suo modo di porre la questione che io vedo del masochismo. Vedo del masochismo nell'inseguire un partito con programmi lontanissimi dai nostri il cui leader dice quelle cose di Salvini. E per il quale il Pd è al massimo una ruota di scorta. Trovo infine non corretta l'idea che il Pd debba allearsi con le forze politiche verso cui sono andati i suoi elettori del passato".

D'accordo con Sala è invece il senatore Franco Mirabelli. "Le cose dette da Beppe Sala ieri sono giuste: non bisogna fare un governo con M5S ma confrontarci su politiche sociali e legalità è utile".