Berlusconi: mi fido di Salvini ma con M5s non si può governare

Roma, 22 apr. - "Salvini finora si è comportato con correttezza nei nostri confronti. Credo che l`accusa di distruggere fosse obbiettivamente rivolta ad altri, non a noi. D`altronde il leader della Lega rappresenta una coalizione del 37%, non vedo che interesse avrebbe a rinunciare a questo per fare il partner di minoranza dei 5 Stelle. Sono certissimo, anche dai contatti avuti in queste ore, che continuerà a parlare e ad operare in nome dell`intero centrodestra". Lo afferma Silvio Berlusconi, in una intervista al 'Corriere della Sera'.

"Dunque - aggiunge - non credo affatto che la legislatura sia pregiudicata. Per me anzi non è cambiato nulla: il centrodestra è la coalizione che ha vinto le elezioni e ha diritto di esprimere il premier e di dare vita ad un governo. Un governo che in Parlamento, sul nostro concretissimo programma, può cercare i voti, o anche le astensioni, di chi ha a cuore il futuro del Paese".

Per quanto riguarda i 5 stelle, il leader azzurro ribadisce i suoi duri giudizi. Di fronte, spiega, alla "nostra forte dimostrazione di responsabilità, abbiamo ricevuto veti e insulti che sono inaccettabili. Questa è una clamorosa dimostrazione di immaturità politica, di arroganza e di sete di potere dei 5 Stelle, hanno dimostrato in modo inconfutabile che non sarebbe ipotizzabile governare con loro".

Certo, se poi non si troverà un accordo per formare un governo, l'unica soluzione sarà quella del voto. "Se non si trova nessuna soluzione, mi sembra inevitabile. Però sarebbe un peccato", dice Berlusconi, che aggiunge: "Gli italiani hanno votato per essere governati, non per essere richiamati alle urne e d`altronde, con grande probabilità, nuove elezioni produrrebbero un Parlamento simile all`attuale, con variazioni minime. Ma certamente, se la politica non riuscisse a trovare delle soluzioni, l`unica strada sarebbe quella del voto".

Invece, per Berlusconi, un governo Pd-M5s "sarebbe un ennesimo tradimento della volontà degli elettori. Finirebbe malissimo in tempi molto brevi".