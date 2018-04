Afghanistan, attentato suicida Isis a Kabul: morti 31 civili

Kabul, 22 apr. - Almeno 31 civili sono morti e altri 54 sono rimasti feriti in un attentato suicida messo a segno oggi a Kabul da un attentatore suicida davanti a un centro di registrazione per le elezioni parlamentari del prossimo 20 ottobre. L'attentato è stato rivendicato dall'organizzazione terroristica Stato islamico (Isis) attraverso la propria agenzia di propaganda Amaq.

"Il bilancio finale dell'attacco terroristico di oggi a Kabul è di 31 martiri e 54 feriti. Tutte le vittime sono civili e tra di loro ci sono donne e bambini", ha detto il portavoce del ministero dell'Interno afgano, Najib Danish-

L'attentato è stato messo a segno in un quartiere nella zona occidentale di Kabul, a maggioranza sciita. Una folla arrabbiata ha urlato "morte al governo" e "morte ai talebani". Un testimone ha detto alla tv afgana Tolo: "Ora sappiamo che il governo non è in grado di proteggerci: dobbiamo armarci e proteggerci da soli".