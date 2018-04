Padoan e Visco: tecnologie e lavoro futuro, sfide e... -2

Washington, 21 apr. - Rivendicando di "averne parlato a lungo tanto tempo fa", il governatore della banca d'Italia si è detto "contento che se ne parli e che ci sia questa consapevolezza anche da noi". Ignazio Visco ha aggiunto: "E' evidente che ci siano opportunità" e che "ci saranno chiaramente da curare anche problemi" come quelli di perdita di posti di lavoro.

"Il rischio fondamentale" deriva dalla "velocità con cui si trasmette e con cui sostituisce il lavoro con un altro tipo di input produttivi". Questa, secondo il governatore, è "la sfida più grande" per un governo perché "in un Paese avanzato è molto difficile cambiare tutto e costruire un sistema totalmente nuovo da zero".