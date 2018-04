Rsu, Furlan: grande risultato Cisl, premiato nostro radicamento -2

Roma, 21 apr. - La Furlan aggiunge ancora che "sostenere nell`esperienza professionale lavoratrici e lavoratori, affiancandoli con la contrattazione di secondo livello e territoriale, ha premiato con il voto la Cisl che si avvia verso il filo della vittoria. I lavoratiri hanno riconosciuto l'efficacia della linea riformista dell`Organizzazione che ha lavorato in questi anni per rilanciare un sindacato moderno, di prossimità, dinamico e attivo, che dovrà continuare a dispiegare la propria azione portando risultati in ogni posto di lavoro. Un progetto che fonda l`essenza della ripartenza italiana sul valore della "partecipazione" e che nei recenti rinnovi contrattuali restituisce ai pubblici dipendenti importanti diritti, dopo un lungo periodo di blocco delle retribuzioni andando a rilanciare il sistema pubblico e quello dell`istruzione come motori fondamentali utili alla ripresa del sistema Paese".