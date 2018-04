Rsu, Furlan: grande risultato Cisl, premiato nostro radicamento

Roma, 21 apr. - "I lavoratori pubblici premiano la Cisl. Il voto a favore della nostra organizzazione ha visto al momento quasi un milione di lavoratori italiani riconoscere e riaffermare l`impegno profuso nel contrastare populismi e scelte sbagliate assunte in materia di lavoro pubblico. Ma è stato soprattutto un voto che ha dato una risposta precisa a chi sostiene nel Paese un`idea di divisione del lavoro e di smantellamento dei servizi pubblici applicando anche per questi il principio del calcolo costi/benefici anche sui diritti di cittadinanza". Lo sottolinea la Segretaria Generale della Cisl, Annamaria Furlan in una nota sui dati dello spoglio, ancora in corso, dell`attuale tornata di voto per il rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie del comparto pubblico impiego e sanita, istruzione, università, e ricerca.

"Un voto che ha riscontrato un`altissima affluenza superando in talune realtà del Paese una partecipazione superiore al 90% degli aventi diritto e che vede la Cisl in netto vantaggio sulle altre sigle con un indice di rappresentanza del 27% nel comparto pubblico impiego e sanità e del 29% nel sistema Istruzione che comprende la scuola, l`università e la ricerca", aggiunge con soddisfazione la leader della Cisl. "I dati provenienti dallo spoglio su un numero di seggi di oltre il 75% presenti in tutti i posti di lavoro pubblico attestano la netta supremazia - quasi un lavoratore ogni tre sceglie le liste della Cisl - che ha messo in campo un esercito di 44.000 candidate e candidati e che conferma la sua inclinazione storica di sindacato di riferimento per gli operatori del mondo dell`Istruzione, della sanità e della pubblica amministrazione. E' insomma un grande risultato che qualifica l`impegno e la determinazione della politica della Cisl e che premia il nostro radicamento sul territorio e nei posti di lavoro".(Segue)