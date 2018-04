Padoan: "grande preoccupazione" al Fmi su rischio guerra dazi

Washington, 21 apr. - Tra i vari partecipanti ai lavori primaverili del Fondo monetario internazionale c'è "grande preoccupazione" che si possa arrivare a una guerra commerciale dopo le misure adottate o ventilate dall'amministrazione Trump sui dazi. Lo ha affermato il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan nella conferenza stampa finale.

"L'atteggiamento sulla questione dei dazi va forse collocata in un contesto generale perché da parte di tutti i Paesi, con l'eccezione degli Stati Uniti, c'è stata grande preoccupazione sul fatto che le misure annunciate o addirittura adottate di restrizione del commercio possano essere il momento di avvio di una guerra commerciale che - tutti hanno dichiarato - nessuno può vincere". Il riferimento è ai dazi su acciaio e alluminio fatti scattare il 23 marzo scorso e quelli su importazioni cinesi aventi un valore annuo potenziale di 150 miliardi di dollari.

Come ha spiegato Padoan, quella commerciale è stata una "tematica diffusa a tutti i livelli, sia a livello di gruppi ristretti come il G7 sia di quelli allargati tra i colleghi europei e in generale".

Stando a Padoan, il segretario americano al Tesoro Steven Mnuchin "nella sostanza ha ribadito quello che tutti sappiamo con un linguaggio meno dirompente dell'amministrazione centrale" ossia che "gli Usa sono a favore di un commercio equo oltre che libero e aperto".