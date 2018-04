Governo, Cottarelli: serve premier politico, non mi hanno ... -2

Roma, 21 apr. - "Fare il ministro in un governo italiano è sempre un onore ovviamente", ha proseguito Cottarelli. Ma sulla concreta ipotesi di andare a farlo "dipende da che cosa andrei a fare. Non sono certo la persona giusta se l'obiettivo è aumentare il deficit".

E ad esempio sull'ipotesi di "abolire la Legge Fornero", "il mio non è un no o un sì pregiudiziale alla Legge Fornero, ma se si abolisse bisognerebbe trovare i finanziamenti per coprirla. Rimpiazzare la Legge Fornero vuol dire trovare circa 15 miliardi di euro l'anno". E se si pensasse di abolirla senza trovare le risorse necessarie "il mio sarebbe sicuramente un no", ha detto l'economista.