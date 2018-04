Washington, 21 apr. - Nel sottolineare come "non si possono dimenticare i vincoli che ci sono", Visco ha lanciato un messaggio al prossimo governo: si deve tenere conto del debito che si è accumulato in Italia negli anni '70 e '80.

"Di questo, mi auguro che il prossimo governo ne prenda atto e cerchi di fare il meglio", ha affermato Visco auspicando anche che ci si prenda cura anche delle "difficoltà che si sono accumulate di equa distribuzione di reddito e ricchezza".