Cottarelli: governo M5S-lega non fa salire spread ma con shock sì

Roma, 21 apr. - Un eventuale governo M5S-Lega "credo che al momento non causerebbe un aumento dello spread, perché i mercati sono narcotizzati dalla Bce e poi perché c'è crescita". Lo ha affermato l'economista Carlo Cottarelli, direttore dell'Osservatorio sui conti pubblici dell'università Cattolica di Milano durante L'Intervisa di Maria Latella su SkyTg24.

Piuttosto "noi dobbiamo avere paura di uno shock che venga dall'esterno e che metta l'Italia in recessione, quello sì che farebbe ripartire lo spread", specialmente se in quella situazione ci fosse un governo che non mantenesse la disciplina di bilancio".

"Uno shock esterno non si può dire quando ci sarà, già il primo trimestre non è andata molto bene. Il prezzo del petrolio sta aumentando. Non so quando ci sarà una prossima recessione - ha concluso Cottarelli - ma dobbiamo essere pronti".